Gaeta.it - Crisi della giustizia: Solo il 33% dei giudici di pace attivi in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Nel panorama giuridicono si sta verificando una significativa carenza didi, conun terzo degli organici previsti che svolge effettivamente le proprie funzioni. Questo allarmante scenario emerge da un monitoraggio condotto dall’Organismo congressuale forense, che mette in luce come la situazione attuale stia minacciando l’efficienza del sistema legale, già sotto pressione, soprattutto in vista dell’imminente attuazioneriforma Cartabia.La situazione nei tribunaliniAnalizzando il numero didiin, i dati parlano chiaro. Nel settentrione, su 899programmati, sono attualmente in servizio253, pari a un preoccupante 28%. Al centro del Paese, la situazione non migliora: si registrano 124su 364, il che corrisponde al 34%.