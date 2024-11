Zonawrestling.net - Montez Ford: “Dobbiamo riprenderci i titoli di coppia, nessuna alternativa per gli Street Profits”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Da diverso tempo a questa parte gliglinon stanno più avendo un ruolo importante nei tv show WWE. L’alleanza con Bobby Lashley sembrava poter riportarli in alto, ma così non è stato. Nel prossimo episodio di SmackDown,e Angelo Dawkins sfideranno i WWE Tag Team Champions Motor City Machine Guns e avranno la possibilità di riprendersi le cinture. Un match che potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro dei, sia in positivo che in negativo.“Nessun piano B per noi”Settimana prossima gliaffronteranno i MCMG in un match valido per idiWWE, un match che per ipotrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per rilanciarsi. Durante SmackDown LowDown,, accompagnato da Angelo Dawkins e B-Fab, ha parlato del delicato momento che il suo sta vivendo: “Parliamo dell’elefante nella stanza.