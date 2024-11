Ilrestodelcarlino.it - La capolista Chiesanuova: "L’Osimana ci somiglia"

-Osimana sarebbe stata già partita di spessore in virtù del blasone degli ospiti, figurarsi ora che la classifica vede i biancorossi in testa (19 punti come il K-Sport) e i giallorossi quarti (a 16 assieme al Matelica). Alle 14.30 al "Sandro Ultimi" va in scena forse la partita più importante del 10° turno, tra formazioni che potrebbero contendersi pure la Coppa Italia, mercoledì il ritorno delle rispettive semifinali ed entrambe hanno vinto all’andata. Nel suo fortino, purtroppo ancora a capienza ridotta, l’imbattutodell’ex Mobili vuol continuare a volare e proverà a sfruttare le difficoltà esterne della squadra di Labriola, caduta in tre delle ultime quattro sfide fuoricasa. "Rivedrò con piacere molti giocatori che ho allenato ad Osimo – dichiara Mobili – e anche lo stesso Labriola è stato un mio giocatore.