Thesocialpost.it - È scomparsa Valentina Sabbatino, il messaggio dei genitori: “Ha solo 15anni, aiutateci…”

A Busto Arsizio, comune della provincia di Varese, l’intera comunità è in allerta per ladi, una ragazza di soli quindici anni. Della giovane non si hanno più notizie da sabato 9 novembre. La famiglia, preoccupata e angosciata, ha lanciato ripetuti appelli sui social nella speranza di ottenere qualche informazione utile al suo ritrovamentoLeggi anche: Madre tenta di uccidere il figlio di due anni: salvato in extremis dai carabinieriAppelli social e condivisioni viraliIdihanno diffuso messaggi attraverso i principali social network per chiedere l’aiuto dei cittadini. In particolare, il padre ha scritto: “Ho bisogno del vostro aiuto. Chiunque abbia visto questa ragazza, si chiama. È mia figlia, non riusciamo più a trovarla.