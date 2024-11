Iltempo.it - “Dura poco, così risparmiamo”. Gualtieri cerca di rassicurare tutti sulla Fontana di Trevi

Alla luce dei costi sostenuti e delle tempistiche la passerella di metallo che campeggia sopra ladiera la soluzione migliore secondo il sindaco, Roberto, per consentire ai turisti di godere del monumento anchente il restauro. «E poi ribadisce più volte il primo cittadino - non è affatto brutta». Sindaco, ieri ha detto che la nuova prospettivadiè spettacolare. Verrebbe da dire: peccato per la passerella. «Non sono d'accordo, l'ho percorsa e posso assicurare che è decorosa e che è stata molto apprezzata. C'era una fila lunghissima e ordinata di persone che volevano salirci e tanti si sono complimentati. Dopodiché, c'è una ragione precisa per non aver replicato la passerella trasparente della volta scorsa. Il restauro del 2015, finanziato da un privato, èto un anno e mezzo e per montare quella pedana di vetro ci sono volute quattro settimane.