Liberoquotidiano.it - "Cosa ha aggiunto alla mia vita Anna?": la sconcertante risposta di Sinner

Janniksi confessa su Equire a poche ore dal debutto negli Atp Finals di Torino. Le sue parole però sono deicatefidanzataKalinaskaya: "Chehamia? Non credo che sia cambiato nulla – rispondedomanda postagli nell'intervista a Equire UK – Avere una ragazza è qualche ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualche sembri molto naturale, che entra nella mianormalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona". Ma c'è da badare anche al campo, oggi la competizione entra nel vivo. E cosìha un messaggio ai suoi avversari: "l giocatore che mi ha fatto crescere tanto è Medvedev. Non avevo mai fatto ‘serve and volley' e lui mi ha costretto a farlo per provare a batterlo.