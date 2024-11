Thesocialpost.it - Riserva militare, il governo prepara la legge: “Chiamata in 48 ore e stipendio da 6mila euro”

Il centrodestra sta accelerando sul disegno diper la creazione di unain Italia, puntando a portare il testo al voto in aula al più presto. Nei giorni scorsi, in commissione Difesa alla Camera, è stato ascoltato Volker Reifenberger, presidente della commissione difesa del parlamento austriaco e deputato del Partito della Libertà d’Austria, formazione di estrema destra che ha recentemente trionfato alle elezioni austriache. Leggi anche: Pakistan, bomba alla stazione di Quetta: bilancio salito a 22 mortiIn Austria, il modello diprevede fino a 35 mila riservisti, tra ex militari di leva volontari, che devono fare 30 giorni di addestramento all’anno per almeno cinque anni, con l’approvazione del datore di lavoro. Il compenso medio per questi riservisti si aggira intorno ai 6 mila