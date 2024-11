Raoul Bova dalla tappezzeria alle feste al bacio con Madonna | Ma fino ai 18 anni non ero chissà che

Leggi l'articolo completo su Open.online

faceva: «Chiacchieravo. Ma ballare no. Ero negato. Mi vergognavo. Non riuscivo a muovermi, rigido come un pezzo di marmo. Le poche volte che ci ho provato, per lavoro, mi hanno quasi compatito: “Lascia perdere”». L’attore si racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Nel colloquio con Giovanna Cavalli dice che era un ragazzino timidissimo: «Odiavo le interrogazioni perché dovevo parlare davanti a tutta la classe. A una recita scolastica, il professore fermò le prove: “Tu per favore non cantare, muovi solo la bocca”. Per me è stato un trauma». Non l’unico: «fa fui convocato al Sistina per un provino Trovajoli e Garinei mi volevano a tutti i costi per Ciao Rudy . Mi consolarono così: “Tranquillo, Mastroicantava peggio di te”».Il punto deboleInsomma,non sa cantare e ballare.