M5S verso 'Nova', tutti i quesiti da porre a voto assemblea iscritti

(Adnkronos) – “Abbiamo iniziato ad agosto con i vostri 22mila contributi e i 145 quaderni degli attori, poi la parola è passata ai 360 tra, none giovanissimi estratti a sorte in rappresentanza della nostra comunità, che hanno realizzato un confronto deliberativo con oltre 22 ore di discussione. Riceviamo e pubblichiamo, per ciascun tema, i report di questo lungo e importante confronto deliberativo”. Lo scrivono dal Movimento 5 stelle. “Il prossimo appuntamento è la pubblicazione deiche saranno posti aldell’deglitramite consultazione in rete. Ma non è finita qui: dalla prossima settimana ci saranno ulteriori spazi di dibattito pubblico in cuivoi potrete ulteriormente intervenire, una vera e propria maratona che ci accompagnerà all’evento conclusivonella splendida cornice del Palazzo dei congressi di Roma il 23 e 24 novembre”, concludono.