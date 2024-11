Ilgiorno.it - La stagione dell’olio su Garda e Iseo: “Raccolto scarso, ma qualità altissima”

Monte Isola (Brescia) – L’olio del 2024 è di. In compenso la resa è scarsa, anche perché nel mese di ottobre ha piovuto molto e le olive sono particolarmente umide. I prezzi al litro, dunque, sono destinati a crescere, fino a sfiorare i 20 euro al litro per l’olio con denominazione di origine protetta. Il dato è emerso nei giorni scorsi, quando è iniziata la raccolta delle olive sui laghi bresciani:e nelle altre aree vocate alla produzione, come la Franciacorta e il lago Moro. “È proprio così – spiega Simone Pagani, responsabile del frantoio comunale di Monte Isola, affidato alla cooperativa Cascina Clarabella – l’olio 2024 è di ottima. Le olive sono sanissime. Non hanno mosca né funghi. L’unica pecca è la quantità prodotta. Siamo partiti con una resa, sul lago d’, del 6/7%.