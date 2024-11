Ilgiorno.it - In Lombardia il vero freddo: svolta meteo gelida. E torna anche la neve

Milano, 9 novembre 2024 – Inper tutto il weekend è previsto un tempo sostanzialmente stabile grazie a un campo di alta pressione che sta interessando tutto il Nord. Come tipicamente accade in questo periodo dell’anno sulla regione sui rilievi il cielo risulta in prevalenza sereno mentre in pianure sono frequenti foschie dense e nebbia. Ma attenzione: un cambiamento è atteso tra la sera di lunedì 11 novembre e martedì 12 novembre, quando un'area di bassa pressione colma di aria fredda raggiungerà le Alpi apportando possibili deboli precipitazioni diffuse e qualche nevicata oltre i 1300 metri; le temperature sono previste in deciso calo. Ma come sarà il resto della settimana? L'evoluzioneper i giorni successivi molto incerta: come spiegato da Arpail quadro è ancora molto incerto.