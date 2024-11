Ilfoglio.it - Che cosa nasconde Sinner dietro a quel numero uno

A Torino Jannikè ovunque. Manifesti, pubblicità, selfie in carne e ossa, avvistamenti, veri o presunti. In città sono rimaste forse una manciata di persone a non essere state contagiate dalla tendenza Jannik. Nella settimana che precede le Atp Finals lo si è visto in tutte le vesti,tennista (meno di quanto avrebbe voluto),versione calendar boy (nel calendario Lavazza 2025 in cui il marchio italiano festeggia i 130 anni di storia il tennista fa la sua comparsa nel mese di maggio, coloratissimo e fotografato dall’artista Omar Victor Diop),che posa la prima pietra della biobanca all’Istituto di Candiolo per la ricerca contro il cancro,intrattenitore,che svela ai bambini di essere scaramantico,versione autista che prova a defilarsi e a concedersi il lusso della privacy,guest star nella cerimonia d’apertura, la più popstar delle popstar in mezzo a Blanco, Marco Mengoni e Madame,che forse suo malgrado fa sold out ovunque si trovi.