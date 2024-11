Cavendish annuncia il ritiro | Il ciclismo mi ha dato tanto pronto per il prossimo capitolo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il Tour de France Prudential Singapore Criterium 2024, in programma domenica 10 novembre, sarà l’ultima gara della carriera di Mark. Tramite un post su Instagram, il corridore dell’Isola di Man ha infattito l’imminente. “Ho la fortuna di aver fatto ciò che amo per quasi 20 anni e ora posso dire di aver ottenuto tutto ciò che potevo sulla bici. Ilmi hae amo questo sport, ho sempre desiderato fare la differenza e ora sonoa vedere cosa ha in serbo per me il. Grazie a tutti per tutto il supporto, sempre” si legge. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark(@markil: “Ilmi haper il” SportFace.