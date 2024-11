Primacampania.it - Boscoreale, esplosione nella notte: bomba carta danneggia un negozio

, in provincia di Napoli, unaè esplosa davanti a un esercizio commerciale,ndone la serranda. L'episodio si è verificato intorno alle 2 in via Nazionale, all'altezza del civico 104. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, allertati da una segnalazione.Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l'ordigno esplosivo sarebbe stato un grosso petardo, piazzato per cause al momento ignote. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e il possibile movente di questo atto intimidatorio.L'accaduto ha generato preoccupazione tra i residenti e gli operatori commerciali della zona, mentre i militari lavorano per individuare eventuali responsabili.