Lapresse.it - Arianna Meloni: “Noi con 38 di febbre andiamo al lavoro”

“Essere donna a volte ha i suoi pro e suoi contro. Certe volte non ci sentiamo all’altezza, alcune volte la politica non è stata nemmeno d’aiuto”. Così, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, intervenendo al Palazzo dei Congressi di Riccione all’evento ‘Per merito, per amore, per libertà’ organizzato dal partito di via della Scrofa. “Però poi abbiamo la giusta umilità di capire che si compete col merito, con le capacità, e ci riscopriamo a fare cose eccezionali perché abbiamo dei superpoteri. Noi siamo quelle persone che sanno aspettare e reggono la tensione più di qualunque altro uomo, e siamo anche persone che hanno una enorme tenuta fisica. Anche la banale, quando abbiamo 38 noi con la Tachipirina, altri con 37 stanno già a casa.