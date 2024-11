Anteprima24.it - VIDEO/ L’ex giallorosso Fabrizio Melara a Punto C: “Carli sta facendo un ottimo lavoro, derby senza tifosi sconfitta per tutti”

Tempo di lettura: 3 minutiNel quinto appuntamento conC, il focus sulla Serie C di Anteprima24, è intervenuto, ex calciatore del Benevento, che ha sottolineato il grande cammino che stala squadra giallorossa rinnovando il suo grande affetto che lo lega al Sannio. “Trovo il Benevento – ha detto – dove mi aspettavo che fosse, anche se la squadra di mister Auteri, in fondo, non ha tanti nomi altisonanti. Però è stata fatta ad hoc dal direttoreacquistando quei calciatori adatti al gioco che pratica l’allenatore. I tanti giovani? Il calcio sta cambiando, ma serve sempre quel pizzico di esperienza. I ragazzi ora apprendono subito e il Benevento ha tanti calciatori giovani davvero interessanti.hanno un loro percorso di crescita che va rispetto. Sono molto contento di vederli in campo, è giusto sia così.