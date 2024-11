Iltempo.it - Sciopero, lavoratori a piedi senza fasce di garanzia. Ecco la "rivolta sociale" di Landini

nazionale dei trasportidiper chi deve recarsi a scuola e al lavoro. Un venerdì più nero del solito quello dei pendolari e dei cittadini che si muovono in bus, tram e metro per la mobilitazione nazionale di 24 ore indetta dai sindacati i Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna che hanno manifestato a Roma davanti al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Unoindetto "per il rinnovo del contratto nazionale, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro". Metro ferme a Roma, paralisi dei trasporti anche a Milano, intere città paralizzate edial primo mattino nelle ore del rientro dei pendolari. Una giornata di passione.