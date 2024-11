Iltempo.it - Italiani cornuti e mazziati. Ai clandestini espulsi paghiamo pure l'avvocato

Decine di milioni di euro spese ogni anno per pagare gli avvocati ai. Già, perché poco importa che alla fine riescano davvero ad ottenere il diritto all'asilo, i contribuenti, attraverso lo Stato, pagano il patrocinio gratuito a tutti i migranti che arrivano nel nostro Paese. Anche se non hanno documenti possono comunque chiedere, ed ottenere, l'assistenza legale senza sborsare un euro. La legge, infatti, prevede che per poter ricorrere in giudizio, dal primo grado alla Cassazione, contro i provvedimenti delle autorità italiane, basta avere un reddito inferiore agli undicimila euro. Cosa ovviamente, scontata, visto che si dichiarano tutti nullatenenti. La parcella si aggira su 430 euro circa nel civile e circa 800 nel penale. Fare una stima dei costi annui non è semplice.