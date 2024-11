It.newsner.com - Fan scioccati da trasformazione di Barron Trump dopo elezioni

La comunità online è in fermento per, l’imponenteche ha rubato la scena al padre nella notte delle.La gente è sbalordita dal più giovane membro della famiglia, che si è completamente trasformato negli ultimi quattro anni, passando da un adolescente di 14 anni a una ”torre” di 18 anni.Con il suo metro e ottanta, Donaldè uno dei presidenti più alti della storia americana, inferiore solo ad altri due comandanti in capo: Lyndon Johnson (36° presidente) e il16° presidente Abraham Lincoln, che era alto un metro e novanta.Data l’imponente statura di, non sorprende che anche i suoi figli siano molto alti, con il piccoloche eclissa l’intera famiglia in altezza., l’unico figlio checondivide con Melania, è nato il 20 marzo 2006 ed è il fratello minore, di molti anni, di Donald Jr.