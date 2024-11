Quotidiano.net - Eterna Sophia Loren: “Pensione? Penso al mio prossimo film”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Los Angeles, 8 novembre 2024 – Il segreto per una carriera pressoché? “Non avere un piano B, non pensare mai alla via d’uscita più facile”., 90 anni compiuti lo scorso settembre, parla a cuore aperto in un'intervista a Deadline. “Non voglio pensare all'eredità. Voglio pensare al mio. Penserò all'eredità quando andrò ine spero di non andare mai in”. L'attrice premio Oscar si è lasciata intervistare in occasione della retrospettiva ": La Diva di Napoli", in programma all'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles dal 7 al 30 novembre, organizzata in collaborazione con Cinecittà. Una commossa standing ovation l’ha accolta all’evento. Una platea, sold out da diverse settimane, ha abbracciato la diva italiana. "Essere qui è davvero speciale per me, perché idi Hollywood mi hanno insegnato a sognare", ha esordito l'attrice, quando l'applauso si è spento e ha finalmente potuto cominciare il suo breve discorso con voce calma e forte, in un inglese sicuro.