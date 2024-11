Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Girmay: "La mia vita è cambiata dopo le vittorie al Tour de France"

Roma, 8 novembre 2024 - Quando si pensa a unmoderno che ha allargato di molto i suoi confini il primo riferimento va a Tadej Pogacar, emblema di una Slovenia diventata in pochi anni una superpotenza di questo sport. In seconda battuta c'è però Biniam, simbolo di un movimento che addirittura esce dai confini consueti dei soliti continenti per aprirsi all'Africa e di certo non solo per recitare un ruolo da comprimario: basti pensare che con il successo della Gand-Wevelgem 2022, l'eritreo è diventato il primo corridore africano a conquistare una Classica del calendario World. "La mialealde" La crescita del classe 2000 in realtà, al netto di diverse cadute e di altrettanta sfortuna (memorabile, in negativo, il tappo nell'occhio durante i festeggiamenti per la vittoria della tappa 10 del Giro d'Italia 2022 che gli costò il ritiro e anche il successivode2022) non si è fermata e la maglia verde conquistata quest'anno alla Grande Boucle è una chiara testimonianza.