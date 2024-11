Caso Meredith arriva in Umbria il set della serie tv su Amanda Knox La sindaca | Perugia mia scusami

Leggi l'articolo completo su Open.online

Prima Orvieto e poiper raccontare la vita di, la 37enne americana coinvolta nelle indagini sull’omicidiostudentessa ingleseKercher uccisa nel capoluogo umbro nel lontano 2007. L’americana, ora attivista e autrice, è stata assolta dopo essersi sempre dichiarata innocente. Latv si chiamerà “Blue moon” e racconterà, riferiscono dalla produzione, «la storia vera di come laè stata erroneamente condannata per l’omicidio die descrive la sua odissea di sedici anni per liberarsi». Ladi, Vittoria Ferdinandi, ha pubblicato una lettera dove spiega ai cittadini il perché abbia consentito le riprese di una produzione che fa riemergere il triste accaduto: «mia,».LaTra i produttoric’è anche Monica Lewinsky, l’ex stagista coinvolta nel Sexgate con l’allora presidente Usa Bill Clinton.