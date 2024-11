Lopinionista.it - Payback sanitario, Cna: “Serve un intervento legislativo. Le piccole imprese non sono in grado di fare fronte agli impegni”

Leggi l'articolo completo su Lopinionista.it

ROMA – È necessario undi modifica della norma relativa al cosiddettomirato a rimodulare i tetti di spesa che non posgravare sullefornitrici di dispositivi medici costrette a concorrere, con proprie risorse e in modo esorbitante e retroattivo, al ripianamento dello sfondamento dei limiti di spesa regionale, senza tenere conto delle sempre crescenti difficoltà economico-finanziarie a carico dei produttori e dei fornitori. Tra questi moltissime microdel comparto medicale e i laboratori odontotecnici fornitori al Servizionazionale di dispositivi su misura”. A dichiararlo è Wladimir Fezza, presidente di CNA Sanità.Con una specifica sentenza (la numero 140 del luglio 2024) la Corte costituzionale ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto alper quanto attiene il periodo 2015-2018 e, di conseguenza, ha reso operativo l’obbligo di ripiano a carico dellefornitrici.