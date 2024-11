Lanazione.it - Nasce “Spazio Comune per migliorare la vita della comunità e contrastare il disagio socio-economico

Arezzo, 7 novembre 2024 – Un progetto perlail. È quanto si propone il progetto “” che verrà presentato sabato 9 novembre alle ore 10 presso la sede di Auser Solidarietà Camucia (via di Murata 36/38). Il progetto “” ha come finalità quello di rispondere alle necessità del territorio, proponendosi come attivatore di servizi essenziali perlail, offrendo servizi, promuovendo iniziative in ambito assistenziale, educativo, ricreativo e civico, oltre che orientare la cittadinanza verso le risorse presenti nel territorio in sinergia con gli attori che ne fanno parte siano cittadini, istituzioni, aziende, stakeholder ed enti del terzo settore.