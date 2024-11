Ilgiorno.it - Malpensa, esposto contro le nuove rotte: “Violato il diritto alla salute”

(Varese) – Il comitato Vivere Coarezza prosegue la sua mobilitazioneledi decollo sperimentate ae annuncia: “Abbiamo presentato, tramite i nostri legali, unProcura della Repubblica di Busto Arsizio dopo aver raccolto più di 100 adesioni per rivendicare i nostri sacrosanti dirittimessi in discussione dalledi. Siamo determinati a continuare la nostra lotta”. In un comunicato firmato da Maurizio Fortina si chiede innanzitutto al sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria di mettere a disposizione “tutti i dati di Arpa, non solo quanto apparso recentemente sul sito del Comune, che riteniamo totalmente insufficiente per una corretta discussione”. Obiettivo “conoscere giorno per giorno il numero degli aerei transitati sulle tre(278/303/308) che interessano il nostro territorio, oltre ai dati giornalieri del rumore rilevato”.