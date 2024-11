Zonawrestling.net - Linda McMahon avrà un ruolo chiave nella nuova amministrazione di Trump

unnell’assistere Donalda prepararsi per il suo secondo mandato come Presidente degli Stati Uniti. L’ex presidente e amministratore delegato della WWE è stata recentemente nominata tra i copresidenti del team di transizione presidenziale di, insieme a Howard Lutnick, amministratore delegato di Cantor Fitzgerald. Lacontribuirà all’identificazione e al vaglio di potenziali incaricati politici, alla stesura di ordini esecutivi, alla formulazione di strategie per l’attuazione delle iniziative politiche e alla supervisione dell’aspetto politico della transizione.Il suo grande appoggioLa moglie di Vince, ha avuto unimportanteprimadel Presidentecome membro del suo gabinetto e capo della Small Business Administration (SBA) durante il primo mandato.