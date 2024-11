Calciomercato.it - Hojlund non convince lo United: un top club pronto a riportarlo in Serie A

L’Italia guarda a una vecchia conoscenza del nostro campionato:in bilico a Manchester, ecco dove può tornare inAIn questo inizio di stagione le criticità per alcune big diA sembrano già evidenti, soprattutto in attacco. È così per la Roma, per il Milan ma anche per la Juventus che non ha il vice-Vlahovic. Per questo il nome di Zirkzee ha già cominciato a risuonare in radiomercato. Ad esempio ell’ambiente rossonero per le sue caratteristiche che storicamente si sposano alla grande con la filosofia calcistica del Milan. È stato trattato molto a lungo la scorsa estate, sembrava fatta prima che si decidesse di non chiudere per i costi ‘accessori’ dell’operazione. Alloha segnato un solo gol, è criticato aspramente, ma la Juventus sembrerebbe la squadra più probabile in questo momento in particolare per la presenza del suo mentore Thiago Motta e per la necessità reale dei bianconeri di una punta già a gennaio.