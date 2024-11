Gaeta.it - Cortina d’Ampezzo: completato il nuovo impianto di refrigerazione per la pista da bob in vista dei Giochi 2026

Facebook WhatsAppTwitter Sotto l’occhio vigile dei preparativi per iOlimpici Invernali, i lavori sulla nuovada bob, skeleton e slittino distanno avanzando rapidamente. Questo progetto, che ha richiesto l’impegno di 180 operai, non solo sta prendendo forma, ma ha anche portato a un significativo risparmio in termini di impatto ambientale, riducendo notevolmente il numero di alberi da abbattere.Progresso dei lavori e l’impatto della viabilitàLe attività in cantiere stanno procedendo a un ritmo sostenuto grazie all’apertura della variante di Ca’ del Verzo, un cambiamento che ha migliorato l’accesso alle diverse aree di lavoro. Questa nuova viabilità ha non solo velocizzato i lavori, ma ha anche facilitato il trasporto di materiali e attrezzature essenziali per il completamento dell’infrastruttura.