Ilfattoquotidiano.it - Caso autoctono di malaria in Veneto, malattia sparita in Italia da oltre 40 anni. L’allarme degli scienziati

L’è un Paese che è libero dalladagli ’70. Per questo desta stupore e in alcuni casi preoccupazione ildirilevato a Verona. Ilè stato reso noto la direzione Prevenzione della Regioneche ha già dato disposizioni in materia, tanto che la Regione stessa, in stretta collaborazione con l’Ulss 9 scaligera e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, appena ricevuta comunicazione del, hanno attivato le misure di sorveglianza previste. Si tratta dell’approfondimento dell’indagine epidemiologica sulspecifico del Plasmodium vivax; di un’indagine sul campo con cattura e analisi dei vettori locali; di avviare le misure di sorveglianza sanitaria rivolte agli altri soggetti nei luoghi di possibile esposizione e di attività di disinfestazione preventiva nell’area da effettuare in base agli esiti controlli effettuati.