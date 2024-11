Oasport.it - Beach volley, Scampoli/Bianchi ok al debutto: sono in main draw a Rio con Orsi Toth/Gottardi! Sconfitta per Benzi/Bonifazi

Saranno due le coppie italiane al via dell’ultimo Elite 16 del 2024, in programma sulla sabbia di Rio de Janeiro in uno scenario che profuma di storia per il. Quelle che saranno destinate ad essere le due coppie di punta del movimento italiano femminile cercheranno di avanzare più possibile nel tabellone principale a partire da questo pomeriggio: Valentinae Rekaerano già inserite nel, mentre Claudiae Giadariuscite ad entrarci dopo due vere e proprie battaglie in qualificazione. Qualificazione che ha invece bocciato gli ex campioni italiani, unica coppia maschile iscritta al torneo, usciti di scena al primo turno contro glui argentini Amieva/Bueno. La coppia sudamericana, dopo una prima parte di primo set equilibrata, ha piazzato un break micidiale di 9-1, portandosi sul 14-5 e aprendosi la strada per il 21-10 conclusivo.