Addio al vaccino Covid per tutti | una Regione d’Italia è costretta allo stop per mancanza di dosi

Su tutto il territorio nazionale è attiva la campagna vaccinale antinfluenzale e anti, ma in unalenon sono sufficienti.Secondo recenti studi compiuti dal National Institute for Public Health and Environment olandese, i nuovi vaccini contro il-19 aggiornati alle ultime varianti sono in grado di assicurare una copertura superiore al 70%, scongiurando il pericolo del ricovero e della terapia intensiva.antiriservato solo ad alcune categorie in una nota(informazioneoggi.it)In Italia, vengono somministrati due vaccini aggiornati alla variante Omicron XBB.1.5: ila mRNA di Pfizer (Comirnaty Omicorn XBB 1.5) e ilproteico adiuvato di Novavax (Nuvaxovid XBB 1.5). Le Regioni italiane hanno organizzato, nelle ultime settimane, campagne vaccinali aperte ae senza obbligo di prenotazione, per tutelare un folto numero di persone.