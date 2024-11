A Roma l’appuntamento mondiale della Famiglia Vincenziana

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

, 7 nov. (askanews) – La, oltre duecento fra congregazioni, enti e associazioni nel mondo che si richiamano al carisma di san Vincenzo de’Paoli coinvolgendo milioni di persone in circa 167 Paesi in tutto il mondo, si appresta a vivere un appuntamento importantissimo: la Convocazione2024 “Keeping the fire burning: Vincentian Synodality in action”. L’incontroè in programma adal 14 al 17 novembre e sarà la seconda volta che lasi raduna, stavolta “per mantenere il fuoco acceso”, come auspica il titolo: il primo incontro fu nel gennaio 2020 a Castel Gandolfo. Il tema fa riferimento anche alla “Sinodalitàin azione”: significativo è il richiamo all’appello di Papa Francesco che ha invitato a compiere un processo di rinnovamento attraverso la sinodalità; i tre pilastri di una Chiesa sinodale, Comunione, Partecipazione e Missione, sono ora “il modo di agire permanente nella Chiesa, a tutti i livelli”.