Liberoquotidiano.it - Usa: Serracchiani, 'la sberla di Trump sia lezione per noi'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Gli elettori dihanno dato unaa un governo e a una leadership che sentivano lontano e che li ha delusi. Le dimensioni e lo spessore della sua vittoria sono di per sé significativi. Dunque non commettiamo l'errore di cercare giustificazioni in fattori esterni alla dinamica del dialogo chee i suoi hanno saputo mantenere e rafforzare con strati estesi e differenziati di popolazione". Lo scrive su Facebook Debora, deputata e responsabile Sicurezza del Pd. "Certo da parte democratica sono stati inanellati quasi scientificamente gli errori che conducono alla sconfitta, fino al cambio del candidato nella volata finale. Ma non è proprio il caso di voler insegnare a Joe Biden, Kamala Harris, Obama, Clinton e altri come si fa a vincere. Nelle condizioni date Harris ha fatto il possibile".