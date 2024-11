Inter-news.it - L’Inter Women dilaga contro il Parma: decisivi i tempi supplementari!

vince per 5-2ilin un match molto divertente valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In gol, per le nerazzurre, Bugeja, Cambiaghi, Karchouni e Magull. PARTITA FRIZZANTE –affronta ilnella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile. Le nerazzurre, consapevoli di dover trovare necessariamente un successo in assenza di una gara di ritorno, allo Stadio ‘Risto il Noce’ di Noceto, partono subito con il piede sull’acceleratore. Sono infatti le meneghine a trovare la rete che sblocca il risultato, al 32? grazie ad Haley Bugeja. La maltese sfrutta una disattenzione avversaria per ripartire inpiede e siglare il gol dell’1-0 grazie a un preciso mancino. La prima frazione di gioco si conclude senza ulteriori sussulti, con le nerazzurre che vanno negli spogliatoi sul risultato di vantaggio.