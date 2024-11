Oasport.it - La Jugoslavia si “riunisce” per il film su Dražen Petrovic. Il ‘Mozart del basket’ avrebbe compiuto 60 anni

Quest’oggi, 6 novembre 2024, lasarà idealmente riunita per un giorno. Difatti, a Lubiana, è la giornata della prémiere slovena di “”, undedicato alla vita di. Il cosiddetto “Mozart del basket”, prematuramente scomparso in un incidente stradale il 7 giugno 1993, è stato oggetto di una produzione che ha unito tre repubbliche un tempo accomunate dalla stessa bandiera. Ovviamente la matrice della pellicola è croata, nazione d’origine del compianto talento della pallacanestro, poiché la casa produttrice è di Zagabria (Kinoteka). Cionondimeno, l’azienda si è avvalsa della collaborazione di un’omologa slovena (Decembrom) e di una serba (Living Pictures). Non poteva essere altrimenti, perché la memoria di– peraltro prominente proprio in un momento drammatico nella storia di quelle terre – ha dimostrato di sovrastare divisioni e bandiere.