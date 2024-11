Iodonna.it - «È tornata a fare tutto ciò che vuole», spiega il royal specialist Robert Jobson, già autore della biografia sulla futura regina d'Inghilterra

Leggi tutto su Iodonna.it

Kate Middleton torna finalmente alla vita sociale e alle attività di tutti i giorni, palestra compresa. Lo rivela, il giornalista e conduttore televisivo britannico famoso per aver pubblicato nel 2002 il libro sui segreti di Diana. E, lo scorso agosto, unaproprioPrincipessa del Galles. Kate Middleton rivede la luce: «Ho completato la chemio, mesi davvero duri. E il percorso non è finito» X Kate Middleton torna in palestra L’ultimo avvistamento pubblicomoglie del Principe William è datato inizio ottobre, ma secondo gli insider questo è solo l’inizio di una nuova fase.