Lanazione.it - Vittoria Franco presenta ’Il Male del Novecento’

Il ’del, il libro di(Castelvecchi editore), saràto domani alle 16,30, all’Accademia la Colombaria, via Sant’Egidio 23 a Firenze. Arlo saranno i professori dell’Università di Firenze Sergio Givone e Marcello Verga, con l’organizzazione dell’Accademia la Colombaria in collaborazione con l’Istituto Gramsci Toscano. Il libro propone riflessioni a partire dalla domanda: che cosa distingue ilordinario, ’tradizionale’, che fa parte delle relazioni umane, dalradicale, che è venuto in essere nel Novecento coi campi di concentramento e la Shoah? Quel fenomeno abissale si, infatti, come una forma inedita, nuova, diche si può definire ’assoluto’, rispetto al’tradizionale’. Nella sua ricerca l’autricealcune fra le maggiori figure di filosofe e filosofi che sul tema hanno proposto nuovi linguaggi e nuove costruzioni filosofiche, da Hannah Arendt a Ágnes Heller, da Levinas a Bauman, da Jankélévitch a Primo Levi, luigi Pareyson e altri.