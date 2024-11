Venerdì 8 novembre sciopero nazionale del trasporto pubblico

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Roma, 5 ottobre 2024 – E’ stato proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal unodeldi 24 ore per. L’agitazione in questo caso sarà senza fasce di garanzia (fattispecie prevista, per una volta, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto collettivodi lavoro). A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac, comprese le linee gestite da altri operatori in sub-affidamento, e le linee bus periferiche gestite da Roma Tpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. La protesta interesserà anche le linee Cotral-Astral. Saranno assicurati solo alcuni servizi essenziali da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Atac, nello specifico, garantirà esclusivamente la linea A e B della metropolitana e 48 linee del servizio di superficie.