Ilrestodelcarlino.it - Rivestimenti per le auto 100% vegani. La nuova gamma firmata Vulcaflex

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Anche i tessuti spalmati per idellediventano, con tanto di certificazione, e hanno un impatto ambientale sempre minore consumando meno acqua e più materia riciclata. Così, azienda leader nella produzione di tessuti spalmati tecnologicamente avanzati con sede a Cotignola (Ra), lancio la suadi tessuti per interni, certificati da The Vegan Society, fra le piùrevoli organizzazioni internazionali per la certificazione di prodotti. Questo importante riconoscimento dimostra l’impegno diper l’innovazione sostenibile e rafforza la sua posizione di avanguardia nel mercato globale dell’motive. Ladi tessuti spalmati è stata sviluppata per rispondere alle esigenze di un mercatomobilistico in rapida evoluzione, dove sostenibilità e rispetto per gli animali sono fattori sempre più cruciali per i consumatori.