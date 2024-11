Quotidiano.net - Obesità, cos’è la pillola VK2735. L’endocrinologo: “Come si cura davvero questa patologia”

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 5 novembre 2024 –: l’ultimaallo studio in America ha solo una sigla e non ancora un nome (siamo ancora nelle fasi iniziali).è in fase di sperimentazione nei laboratori dell’azienda Viking Therapeutics ed è stata presentata nell’incontro annuale dell’Obesity Society in corso a San Antonio in Texas. La notizia arriva mentre l’ultimo rapporto presentato oggi in Italia ci ricorda che il picco di obesi si registra tra i giovani, in particolare nella fascia tra i 18 e i 34 anni (la percentuale è passata in un anno dal 2,6 al 6,6%). Nello studio Mad, con le dimensioni ridotte tipiche di un trial di fase clinica 1, il farmaco ha prodotto in 28 giorni riduzioni di peso dose-dipendenti fino a un -8,2% rispetto al basale (-6,8% contro placebo) al dosaggio massimo testato, pari a 100 milligrammi al giorno.