Lanazione.it - Il Festival dei corti entra nel vivo. All’Excelsior via alle proiezioni

Con la seconda giornata, l’edizione 2024 del Montecatini International Short Filmneloggi: al Cinema Excelsior, alla presenza di autori e interpreti, partono lead accesso gratuito dei film in concorso nella Selezione Ufficiale del. Sono cento i cortometraggi, suddivisi in quattro categorie (Experimental, Animation, Fiction e Documentary) scelti dalla giuria internazionale guidata da Olga Strada, quest’anno affiancata dal presidente onorario Ron Jones, guest star di questa edizione, assieme ad un parterre di esperti, docenti di cinema, registi e critici cinematografici composto da Pietro Mariani, Armando Lostaglio, Alberto Di Mauro, Laura Villani, Eleonora Capitani, Catello Masullo, Aram Manukyan e Alfonso Palazón Meseguer. I lavori provengono da tutto il mondo: Francia, Argentina, Cina, India, Repubblica Ceca, Turchia, Stati Uniti, Singapore, Russia, Polonia, Germania, Corea e tanti altri, inclusa una folta selezione di autori italiani; attesi a Montecatini Terme registi e attori da tutto il mondo, che per una settimana trasformeranno la città termale in un crocevia internazionale.