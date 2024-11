I genitori del killer di Santo Romano | Chiediamo scusa ha distrutto due famiglie

Leggi tutto su Open.online

«A tutte le persone che amavanoe perdono per ciò che ha fatto nostro figlio». A parlare al Tg 1 è la madre del 17enne accusato di avere ucciso con un colpo di pistola al petto il 19enne, lo scorso 2 novembre a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Il minore, di cui è stato convalidato il fermo oggi 5 novembre dal tribunale dei minorenni, è anche accusato di aver ferito un amico di. Il padre del 17enne ribadisce quanto già detto dalla moglie, ma parla anche delle problematiche nel rapporto con il minore: «Mio figlio è stato sempre curato e seguito da piccolo da un neuropsichiatra, è stato sempre ingestibile. C’è stato sempre l’inferno, sempre lui ad aggredirci, a fare delle cose brutte anche verso la mamma, a puntargli un coltello». Ipensano solo a quanta sofferenza il 17enne ha provocato: «Ha fatto una cosa bruttissima, sia per noi che per questa famiglia che adesso non ha più un figlio».