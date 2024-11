Gudmundsson l’avvocato | Fiducioso che Corte d’Appello confermi assoluzione

Leggi tutto su Sportface.it

“Sonoche laconfermerà la decisione estremamente ben motivata e corretta del Tribunale Distrettuale di Reykjavik, confermando ancora una volta la sua. Albert continuerà a giocare regolarmente sia per la Fiorentina che per la Nazionale islandese in quanto è già stato assolto in primo grado dopo essere stato anche prosciolto in fase preliminare”. Lo ha dichiarato Vilhjalmur H. Vilhjalmsson, avvocato dell’attaccante della Fiorentina Albert Gudmudsson, interpellato dall’Ansa dopo la decisione della Procura di Reykjavik di fare ricorso contro la sentenza nel processo che lo vedeva coinvolto per un episodio risalente all’estate 2023. il legale dell’attaccante ha ricordato cheera stato assolto il 10 ottobre dal tribunale distrettuale di Reykjavik da tutte le accuse mosse nei suoi confronti.