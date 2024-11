Donnapop.it - Dove sono andati gli italiani per il ponte di Ognissanti? Quali mete hanno preferito?

Con l’arrivo dell’autunno, ildisi conferma uno degli appuntamenti più attesi per chi desidera un breve periodo di evasione prima dell’inverno. Quest’anno, glidimostrato un crescente interesse per lenazionali, preferendo soggiornare entro i confini del Bel Paese per approfittare delle meraviglie che l’Italia ha da offrire. In un periodo in cui il turismo esperienziale è sempre più valorizzato, la scelta di città d’arte, borghi storici e paesaggi naturali riflette un desiderio diffuso di un doppio arricchimento, sia culturale che orientato al benessere. Secondo Holidu (https://www.holidu.it/), portale dedicato alle case vacanze, leitaliane dominano in modo netto le preferenze di quest’anno, con ben 27 destinazioni nazionali su un totale di 30. La Holidu è guidata dalle più importanti città d’arte, come Roma e Firenze, seguite dainteressanti che, pur con un profilo meno noto, riescono a stupire per bellezza ed unicità.