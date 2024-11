Dagospia | Imane Khelif è uomo | non ha utero ha i testicoli e non solo La rivelazione di un giornalista francese

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Il caso di, pugile algerina e vincitrice nella boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi, torna al centro della scena mediatica. L’atleta, già soggetta a polemiche e controversie legate alla sua classificazione di genere, è stata oggi protagonista di nuove rivelazioni, rilanciate da. In seguito alle contestazioni mosse da altre atlete, tra cui il ritiro di Angela Carini e le manifestazioni di protesta sul ring, arriva dalla Francia una notizia che potrebbe cambiare il corso della vicenda. Secondo ilDjaffar Ait Aoudia, che scrive per Le Correspondent, un documento medico riservato attesterebbe chepresenta “caratteristiche biologiche maschili”. Questo certificato, datato giugno 2023, suggerisce che la campionessa soffra di un disturbo genetico raro noto come deficit di 5-alfa reduttasi, una condizione che interessa individui con cromosomi maschili, influenzando il loro sviluppo sessuale.