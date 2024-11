Lanotiziagiornale.it - Cosa dicono gli ultimi sondaggi sulle elezioni USA

gliUSA? Questa la domanda che tanti si stanno ponendo mentre in America sono ancora in corso le operazioni di voto per decidere chi, tra Kamala Harris e Donald Trump, raccoglierà l’eredità di Joe Biden.gliUSA Davanti a una partita che sembra destinata a un serrato testa a testa, a risultare particolarmente indicativi sono isui sette Swing State, ossia gli Stati tradizionalmente in bilico. Qui, stando alla media deipubblicata sul sito FiveThirthyEight, la candidata democratica Harris risulta in vantaggio di 0,8 punti in Michigan e di 0,6 in Wisconsin. Trump, invece, è dato in vantaggio del 2,5% in Arizona, di 1,5 punti in Georgia e in North Carolina, di 0,9 punti in Nevada e di 0,3 in Pennsylvania.