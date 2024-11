Quotidiano.net - Capotreno accoltellato, in corso sciopero dei treni. La Lega: “Italia sicura con certa gente?”

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 5 novembre 2024 – E' inin tuttalodeidi otto ore, ovvero la protesta del personale del personale ferroviario ditalia,talia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord in seguito all'accoltellamento di una bordo del treno regionale Genova-Busalla, all'altezza della stazione di Rivarolo. La protesta, dalle 9 alle 17, è stata proclamata dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.5 novembre, orari e corse garantite Rilievi sul luogo dell'accoltellamento di una Genova Rivarolo, 04 novembre 2024. NPK ANSA "L'Egitto, per alcuni giudici e per tutta la sinistra, non è un Paese sicuro. Ma l', con queste persone che arrivano e fanno quello che vogliono è un Paese sicuro?".