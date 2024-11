Oasport.it - Biathlon, la stagione inizia con due settimane “d’anticipo”! Occhio al calendario, l’azione ricomincia già il 16 novembre

La prima gara individuale della Coppa del Mondo disi disputerà martedì 3 dicembre a Kontiolahti (Finlandia), dove andrà in scena un’individuale maschile (nella cosiddetta versione ‘short’). Le donne apriranno la loro campagna verso la Sfera di cristallo ventiquattro ore dopo. Le due competizioni saranno precedute da un antipasto rappresentato dalle staffette (miste e monosesso) nel weekend del 29-30. Insomma, è ancora lunga la strada che conduce all’inizio del massimo circuito di uno degli sport della neve più atteso in ottica italiana. Cionondimeno, per fortuna degli appassionati duri e puri, l’astinenza potrà essere spezzata in anticipo rispetto alla tabella di marcia di unaben più compatta rispetto a quella di tante altre discipline invernali. Già settimana prossima si assisterà a una salva di appuntamenti nel Nord Europa.