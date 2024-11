Bergamonews.it - Atalanta, tutti presenti per Stoccarda: in Germania con 23 convocati

Leggi tutto su Bergamonews.it

Una rosa finalmente (quasi) al completo. L’nel pomeriggio di martedì (5 novembre) decolla alla volta di, con un charter che partirà da Orio al Serio alle 16:30 e sul quale ci saranno 23 giocatori nerazzurri. Praticamente l’intera squadra, se si escludono i lungodegenti. Gasperini ha recuperato nel weekend Marco Brescianini, ultimo in ordine cronologico a rientrare dopo Kossounou: non rientra nell’elenco dunque Vanja Vlahovic, presente in lista Champions ma non convocato, oltre l’assenza di Sulemana, che invece dalla lista è rimasto fuori. L’elenco dei giocatori per riempire la distinta è presto fatto e non necessita nemmeno di aggregati dall’Under 23 o dalla primavera. Gli unici a non volare per questioni fisiche, insomma, sono Giorgio Scalvini, che punta a tornare in campo dopo la pausa nazionali mentre intanto si allena parzialmente in gruppo, ma senza forzare il recupero, e Gianluca Scamacca.