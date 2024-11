Lettera43.it - Presidenziali Usa, come funziona il sistema elettorale americano

Dopo tanta attesa e colpi di scena, finalmente è arrivato l’Election Day. Martedì 5 novembre decine di milioni di cittadini statunitensi si recheranno alle urne per eleggere il nuovo presidente Usa. Non lo faranno però in modo diretto e il nuovo inquilino della Casa Bianca non sarà necessariamente espressione della volontà della maggioranza di chi ha votato. Eccoil. Grandi elettori: chi sono evengono eletti Negli Stati Uniti è possibile perdere lepur avendo ottenuto più voti del rivale. Questo perché i cittadini non votano direttamente per il candidato presidente, bensì per i grandi elettori del loro Stato, che a loro volta vanno a comporre il Collegio: è questo organo che, alla fine, elegge di fatto il presidente. Ogni Stato ha un numero di Grandi elettori proporzionale alla popolazione: in 48 su 50 chi vince il voto popolare, anche per un solo voto di scarto, conquista tutti i grandi elettori in palio.